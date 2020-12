Bewoners voeren actie bij Gerrit Krolbrug

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

Het Korreweg Brug Comité voert maandagochtend actie bij de Gerrit Krolbrug. Aanleiding voor de actie is een brief die naar de Tweede Kamer verstuurd is en maandag behandeld gaat worden.

De actie begon om 07.30 uur. Leden van het Comité delen flyers uit waarmee voorbijgangers opgeroepen worden hen te steunen. Ook is er een spandoek bij de brug opgehangen op de hoogte waar de toekomstige Gerrit Krolbrug komt te liggen. De brug, waar dagelijks duizenden fietsers gebruik van maken, is verouderd en is aan vervanging toe. Rijkswaterstaat en de minister willen dat de nieuwe brug op een hoogte van 5,7 meter komt te liggen omdat dit veiliger is voor het scheepvaartverkeer.

“Barrière voor 15.000 fietsers die hier dagelijks passeren”

“We staan hier omdat vandaag de Tweede Kamer Commissie van Infrastructuur gaat vergaderen”, vertelt een lid van het comité. “Zoals je misschien weet heeft de minister besloten om een lage variant van de nieuwe brug niet uit te werken. Dat is erg teleurstellend. Onze hoop is nu gericht op de Tweede Kamer dat zij de minister over gaan halen dat dit toch nog gaat gebeuren. Als hier een hoge brug komt dan gaat dat een soort van barrière worden voor 15.000 fietsers die hier dagelijks langs komen. Het is de drukste fietsroute van Nederland en daar wil je dan een onneembare brug neerleggen terwijl er maar dertig boten langs varen. Dat vinden we een hele scheve verhouding.” Volgens het lid krijgt men maandagochtend veel positieve reacties van voorbijgangers.

Fietsersbond

Eerder liet de Fietsersbond Groningen al weten dat de plannen voor een hoge brug van tafel moeten. “We moeten ervoor zorgen dat we voorkomen dat er over het Van Starkenborghkanaal een hoog obstakel komt te liggen die de stad gaat scheiden”, aldus Wim Borghols van de Fietsersbond. Volgens Borghols is een brug op 5,7 meter hoogte te hoog en daardoor oncomfortabel voor fietsers, voetgangers en mindervaliden.