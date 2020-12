Bewoner raakt gewond na betrappen inbreker in woning Haren, zoekactie naar dader

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de Oude Borg in Haren heeft maandag aan het einde van de ochtend een inbraak plaatsgevonden in een woning waarbij de inbreker betrapt is door de bewoner. De dader is nog voortvluchtig.

“We kregen rond 11.20 uur de melding binnen”, vertelt politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema. “De bewoner kwam thuis en terwijl hij zijn woning binnenstapte ontdekte hij dat daar iemand was die daar niet hoorde te zijn. Deze inbreker probeerde er vervolgens vandoor te gaan. De bewoner is er achteraan gegaan. Wat er daarna precies gebeurd is, is nog onbekend maar de bewoner is ten val gekomen. We hebben een ambulance ter plaatse laten komen. Gezien de leeftijd van het slachtoffer en ook met wat hij meegemaakt heeft is besloten hem over te brengen naar het ziekenhuis. De dader is nog voortvluchtig. We zijn naar deze persoon op zoek en doen in de woning onderzoek.”

Volgens Rick ten Cate van tencatefotografie.nl is de ambulance met spoed naar het ziekenhuis gereden. “Bij de rit werd er gebruik gemaakt van zwaailicht en sirene. In de buurt zijn agenten bezig met het veiligstellen van verschillende sporen. Daarbij zijn ook medewerkers van de Forensische Opsproing, de FO, ter plaatse.” Martin Nuver van 112groningen.nl meldt dat de bewoner een oudere man is. “Ik sprak zojuist met een voorbijganger en die vertelde dat hier een oudere meneer woont. In verband met de zoekactie naar de dader is er zojuist ook een politiehond ingezet.”

Later meer.