Bestuur Vindicat weert jaarclubs van ‘partybus-studenten’ uit sociëteit

Foto: Andor Heij

Het bestuur van studentenvereniging Vindicat erkent dat er leden aanwezig waren in de partybus, die woensdagavond rondtourde over de noordelijke snelwegen. De vereniging zegt de actie streng af te keuren en de jaarclubs van de betrokken leden niet te gaan erkennen, waardoor ze niet welkom zijn op de sociëteit als jaarclub-lid.

De Vindicat-leden hebben het feest buiten de vereniging om georganiseerd, zo stelt het bestuur. “Vindicat heeft geen aandeel gehad in de organisatie ervan”, zo laat het verenigingsbestuur donderdagavond weten. Het bestuur benadrukt dat de geruchten dat het bestuur ook mee zou gaan in de bus niet waar zijn.

Over de consequenties voor de vereniging als geheel, kan het bestuur nog niets kwijt: “Wij staan in contact met de gemeente, Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool en kijken samen hoe we nu verder gaan.”