Onderzoek naar spoorlijn en station op Zernike

Foto: Ramon Vreeman

De bereikbaarheid van het Zernikecomplex kan in de toekomst verbeterd worden door aanpassingen aan het spoor en/of de busroutes. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie en gemeente Groningen.

Op de drukke buslijnen naar Zernike stijgt het aantal reizigers sinds 2013 jaarlijks met 5 tot 10 procent. Na de verbouwing van het Hoofdstation in 2023 rijden de regionale treinen door op het Hoofdstation. Dan worden tussen Groningen Noord en Zernike nog meer busreizigers verwacht. Daarom is er een idee voor vier nieuwe buslijnen naar Zernike: Vanaf het Hoofdstation, Groningen Europapark, station Zuidhorn en vanaf P&R Hoogkerk.

De optie van een trein naar Zernike via station Groningen Noord en langs Selwerderhof blijkt de beste mogelijkheid te zijn om in de toekomst de bereikbaarheid per spoor te verbeteren. De andere twee varianten voor een treinverbinding langs de ringweg en Vinkhuizen zijn of te kostbaar, nemen te veel ruimte in beslag, of hebben te veel nadelige effecten op de woonkwaliteit van de omgeving, op het groen en de natuur in de omgeving of al bestaande plannen.

De varianten worden verder uitgewerkt en onderzocht op haalbaarheid door provincie en gemeente Groningen.