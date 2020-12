Belgische investeerder koopt studententoren aan Reitdiep voor ruim 90 miljoen euro

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Het Belgische Xior heeft de woontoren voor studenten aan de Hoogeweg in Groningen overgenomen. De investeerder in studentenhuisvesting betaalt naar verluid 91,5 miljoen euro voor de investering in het 74 meter hoge complex. Dat meldt de Belgische krant De Tijd woensdagmiddag.

In het gebouw, waar 698 woningen en kamers voor studenten in zijn gehuisvest, was tot nu toe in handen van Round Hill Capital en KKR. De toren wordt uitgebaat door exploitant Nido Student.

Met de aankoop heeft het Belgische bedrijf nu voor een miljard euro aan Nederlands vastgoed in handen. Het bedrijf heeft al twee andere grote wooneenheden voor studenten in handen, namelijk de voormalige Zwarte Doos aan de Eendrachtskade en een ander groot wooncomplex aan de Oosterhamrikkade.