Beijum zet 200 gezinnen in het zonnetje met Kerstpakket

In de wijk Beijum worden komende week tweehonderd Kerstpakketten uitgedeeld aan gezinnen die wel een steuntje in de rug en wat warmte kunnen gebruiken. Danny ten Hoove noemt het een groots en erg mooi project.

Hoi Danny! Hoe ziet deze actie er precies uit?

“Om even wat duidelijk te maken. Ik ben niet de initiatiefnemer van deze actie. Het wordt al zes jaar in Beijum gedaan. Sinds kort woon ik in deze mooie wijk, kreeg van de actie te horen en ben deze een warm hart toe gaan dragen. Het is namelijk een prachtig project waar wat mij betreft de hele stad weet van mag hebben.”

De pakketten zijn voor gezinnen die een steuntje in de rug en wat warmte kunnen gebruiken. Hoe zit dat?

“Je kunt misschien denken dat het voor gezinnen is die het arm hebben. Dat is niet zo. Dit project is breder en groter. We gaan een pakket geven aan gezinnen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken zodat ze weten dat er aan ze gedacht wordt. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan mensen die net iemand in hun gezin zijn verloren, of er zijn aanvragen gedaan voor mensen die eenzaam zijn, of iemand die te maken heeft met een ernstige ziekte. De redenen zijn breed waarom iemand een ander een pakket gunt.”

Hoe zijn jullie aan deze mensen gekomen?

“De actie kenmerkt zich door het principe ‘voor en door de wijk Beijum’. De inwoners konden mensen met reden opgeven die volgens hen in aanmerking zouden moeten komen. Daar is vervolgens door de werkgroep kerstpakketten-actie naar gekeken en daar zijn tweehonderd huishoudens uitgerold. Komende woensdag en donderdag gaan we de wijk in om de pakketten bij de mensen langs te brengen. Deze pakketten hebben het thema ‘warmte’ meegekregen. We hebben de afgelopen periode bij de supermarkten in de wijk gestaan waarbij we aan klanten vroegen of ze ons boodschappenlijstje mee wilden nemen. Maar ook ondernemers in en buiten de wijk hebben donaties gedaan, kinderen van scholen hebben kerstkaarten gemaakt en op verschillende plekken in de wijk stonden dozen waar mensen hun donaties in konden doen.”

Maar dan heb je heel veel spullen in te pakken …

“Ja, dat klopt. We konden dit jaar helaas door de coronamaatregelen geen gebruik maken van de openbare ruimtes in de wijk. Gelukkig mogen we dit jaar gebruik maken van een woning die op dit moment leeg staat. Daar hebben we alle boodschappen verzameld en gesorteerd en de kerstpakketten geheel volgens de coronaregels ingepakt. Dat huis staat nu dus helemaal vo, wat echt een prachtig warm gezicht is. Wat mij heel gelukkig maakt is dat iedereen zo ontzettend betrokken is bij dit project. Dat bezorgt mij echt een smile van oor tot oor.”