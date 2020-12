Bedrijvenvereniging Haren bundelt krachten van ondernemers

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Haren heeft sinds maandag een nieuwe bedrijvenvereniging. Die bestaat uit drie oudere verenigingen, die de handen ineen hebben geslagen.

De “Bedrijvenvereniging Haren” bestaat uit Vereniging Ondernemend Haren, Stichting Dorpsfonds Haren en Vereniging van Agrariërs in de voormalige gemeente Haren. Reden voor de samenwerking is het feit dat de voormalige gemeente Haren per 1 januari deel gaat uitmaken van het werkingsgebied van het Ondernemersfonds Groningen.

De nieuwe bedrijvenvereniging stelt zich tot doel, de gemeenschappelijke belangen van ondernemers en ondernemingen te behartigen. Gedacht kan worden aan het stimuleren van economische bedrijvigheid, leefbaarheid en welzijn in het voormalige Haren.

Voorzitter Henk Broekema van de Bedrijvenvereniging Haren en voorzitter Benjo Wortman van Ondernemersfonds Groningen zeggen zeer content te zijn met de samenwerking. Ze verwachten dat er veel initiatieven worden ontplooid in ondernemend Haren.