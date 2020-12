Be Quick 1887 maakt competitie af in regionale poule

sport

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - Silvolde.

Be Quick 1887 gaat de competitie uitspelen in een regionale poule van acht clubs. Dat heeft de KNVB bekend gemaakt. Alle eerdere uitslagen worden geschrapt.

De KNVB hield onlangs een inventarisatie bij de topamateurs hoe zij de competitie wilden afmaken die door de coroncrisis is stil gelegd. Er waren drie scenario’s. Het plan om de tweede en derde divisie en de vier hoofdklassen op te delen in twee poules had de voorkeur van de meeste clubs, aldus de KNVB. De andere voorstellen waren om een halve competitie te spelen met alle clubs, of de huidige competitie uitspelen. Die laatste optie lijkt nauwelijks haalbaar.

Er wordt vanuit gegaan dat de laatste competitieronde in het weekeinde van 20 juni is. Dan volgt een beperkte nacompetitie. Hoe die er uit gaat zien wordt later bekend gemaakt.

Be Quick speelt in hoofdklasse A2 een uit en thuiswedstrijd tegen Alcides (Meppel), Hoogeveen, vv Emmen, Silvolde, Longa’30 (Lichtenvoorde), RKZVC (Zieuwent) en SDO (Bussum).

Be Quick 1887 is tevreden, want trainer Steven Wuestenenk sprak bij OOGTV eerder zijn voorkeur uit voor een regionale competitie en ook voor de clubs die Be Quick gaat ontmoeten.

Over de hervatting van de lagere competities wordt pas wat bekend gemaakt als de overheid met nieuwe coronamaatregelen komt.

