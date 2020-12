Basketballers Donar gaan vanaf 16 januari weer wedstrijden spelen

nieuws

Thomas Koenis van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

De competitie voor de basketballers van Donar wordt op 16 januari weer opgestart. Dat is zaterdag besloten tijdens een ledenvergadering van de Dutch Basketball League, de DBL. Daarover schrijft RTV Noord.

Afgelopen dinsdag maakte het kabinet bekend dat de coronamaatregelen voor de topsportcompetities versoepeld worden. Vanaf aanstaande donderdag mogen zij weer volledig aan de slag. Afgelopen dinsdag liet de secretaris van Donar aan OOG Tv weten dat er wat tijd nodig is om de competitie te herstarten. Dit traject is voor iedere club anders. Na overleg blijkt dat dus deze datum op 16 januari is gezet.

Hoe de competitie er precies uit gaat zien wordt komende zaterdag beslist. Dan worden ook de werkafspraken bepaald met betrekking tot het organiseren van trainingen en wedstrijden en het wekelijks testen op het coronavirus.