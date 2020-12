Basketbalcompetitie begint 16 januari helemaal opnieuw

sport

Thomas Koenis van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

De Nederlandse basketbal-competitie wordt op 16 januari vanaf het begin hervat. De uitslagen van de al gespeelde wedstrijden worden geschrapt, Donar won ze afgelopen najaar alle drie. Vervolgens werd de competitie stopgezet.

De competitie wordt vanwege tijdgebrek gehalveerd. De twaalf teams spelen nu één keer tegen elkaar. Na elf speelronden worden de ploegen opgedeeld. De top-6 speelt in de Elite A en de nummers 7 t/m 12 in de Elite B. Daarin spelen de clubs een thuis- en uitwedstrijd tegen elkaar. Na de tien speelronden volgen de play-offs.

Het is nog niet duidelijk of er ook een bekercompetitie komt. Ook is nog niet duidelijk wanneer de competitie voor vrouwen wordt hervat.