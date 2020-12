Basisschool De Wegwijzer komende week gesloten vanwege coronabesmettingen

nieuws

CBS De Wegwijzer in Selwerd - Foto: Google Maps - Streetview

Basisschool De Wegwijzer aan de Prunusstraat in de wijk Selwerd blijft de komende week gesloten voor leerlingen. Aanleiding is het aantal oplopende besmettingen onder leerlingen en personeel.

Dat blijkt uit een brief die zondag verstuurd is naar de ouders van de leerlingen en in bezit is van OOG Tv. De school wordt de laatste periode geconfronteerd met verschillende besmettingen. Leerlingen, ouders en medewerkers die positief getest zijn bevinden zich momenteel in thuis-isolatie. “Vanaf het moment dat er corona is vastgesteld staan we in nauw contact met de GGD’, staat in de brief te lezen. “Gezien het aantal oplopende besmettingen onder leerlingen en personeel hebben wij besloten dat alle leerlingen vanaf morgen, maandag 14 december, tot en met vrijdag 18 december, niet naar school kunnen. We achten de gezondheidsrisico’s te groot.”

Leerlingen krijgen komende week thuisonderwijs aangeboden. Op school is geen opvang mogelijk. “Alleen voor leerlingen met ouders die een vitaal beroep hebben in de zorg en/of het primair onderwijs, kunt u in het uiterste geval noodopvang aanvragen bij de directie.” De school zegt zich te realiseren dat dit een ingrijpende maatregel is en verstrekkende gevolgen heeft. Na de kerstvakantie is het de bedoeling dat de school weer open gaat.