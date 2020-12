Barmhartige Samaritaan voor Kledingbank De Zeecontainer

nieuws

Foto: ChristenUnie Groningen

Kledingbank De Zeecontainer is dit jaar benoemd tot de ‘Barmhartige Samaritaan’ van Groningen. Voorzitter Natascha Snoek van de kledingbank nam de vrijwilligersprijs van de gemeentelijke afdeling van de ChristenUnie woensdag in ontvangst.

“Elke week komen zo’n 200 huishoudens langs bij De Zeecontainer”, vertelt CU-fractievoorzitter Gerben Brandsema nadat hij de prijs uitreikte. “Het is enerzijds jammer dat het nodig is, maar tegelijkertijd is het zo waardevol dat De Zeecontainer bestaat. Het is meer dan een plek om kleding en andere spullen uit te zoeken, het is ook een plek waar mensen terecht kunnen voor een luisterend oor. Kortom: een terechte winnaar.”

Met de jaarlijkse prijs wil de ChristenUnie aandacht vragen voor het belang van vrijwilligerswerk in de gemeente Groningen. Elk jaar worden mensen en organisaties die zich belangeloos inzetten voor de gemeente Groningen in het zonnetje te gezet.