Automobilist schept fietsster op Kraneweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagavond op de Kraneweg is een fietsster geschept door een automobilist. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 20.15 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een automobilist schepte de fietsster. Gezien de schade aan de personenauto is het slachtoffer eerst tegen de voorruit en daarna deels op het dak beland.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Aanvankelijk werden twee ambulances ter plaatse gestuurd en ook het Mobiel Medisch Team, het MMT, werd ter ondersteuning opgeroepen. Het MMT is uiteindelijk niet ter plaatse geweest. Verpleegkundigen van de ambulances hebben zich ontfermd over het slachtoffer. Na stabilisatie is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Vanwege het ongeluk was de Kraneweg afgesloten voor het verkeer.

Later meer.