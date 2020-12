Automobilist (20) zonder rijbewijs botst op agenten in onopvallende auto

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een twintigjarige automobilist uit de stad Groningen is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden nadat hij op de Bedumerweg in botsing was gekomen met een onopvallende politieauto. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden zondag.

In de onopvallende politiewagen zaten twee agenten die rond 01.45 uur wilden keren op de Bedumerweg. Tijdens deze manoeuvre werden ze aangereden door de twintigjarige Groninger. Na de aanrijding rende de bestuurder weg. Na een achtervolging kon hij echter aangehouden worden en werd hij overgebracht naar het politiebureau waar de man nog vastzit.

Inmiddels is gebleken dat de man zonder rijbewijs reed en ook dat hij onder invloed was van alcohol. De beide politiemensen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat ze niets mankeerden.