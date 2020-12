Auto rijdt door na ongeval op Noordzeeweg; politie zoekt getuigen

nieuws

Foto: Politie Groningen

De politie in Groningen is op zoek naar getuigen van een aanrijding op de Noordzeeweg. Deze aanrijding vond afgelopen donderdagochtend plaats nabij de brug over het Van Starkenborghkanaal.

Een van de betrokken bestuurders, rijdend in een personenauto, reed door na het ongeval. De bestuurder liet de andere betrokken automobilist achter met aanzienlijke schade aan zijn voertuig.

De politie wil graag in contact komen met getuigen van het incident. Zij kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via een persoonlijk bericht op de Facebook-pagina van de politie Groningen, onder vermelding van zaaknummer 2020349400.