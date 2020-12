Auto raakt te water op Eemshavenweg; duikers halen inzittenden uit wrak

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Op de Eemshavenweg is dinsdagmiddag een auto van de weg geraakt en in een sloot beland. Daardoor is de N46 voor onbepaalde tijd afgesloten.

De inzittenden van de auto zijn door duikers van de brandweer uit het voertuig gehaald.

De slachtoffers werden te plaatse gestabiliseerd door ambulancemedewerkers en een arts van het Mobiel Medisch Team. De inzittenden zijn beide met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. Naar verluidt is één van de inzittenden ernstig gewond.

Hoe lang de Eemshaven weg afgesloten blijft, is niet bekend. Medewerkers van de afdeling Verkeersongevallenanalyse van de politie voeren een onderzoek uit naar de toedracht van het ongeval.