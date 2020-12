Amerikaans illustrator valt voor grote Groninger gebouwen

nieuws

Een Amerikaanse illustrator van onder meer The Washington Post heeft iets met Groninger gebouwen. Zoals de Tasmantoren, het Forum en de Linnaeusborg (zie afbeeldingen onder).



Cody Muir, oftewel MagicMuir, plaatst ook filmpjes waarin hij laat zien hoe hij de werken in elkaar puzzelt. Te zien via https://www.twitch.tv/magicmuir.

In november werkte hij aan zijn illustratie van het Forum, momenteel is hij aan de slag met de Linnaeusborg. Dit in de serie met de titel Big Beautiful Buildings.