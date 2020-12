All You Need is Love brengt kleinzoon van RUG-voorzitter over uit VS

nieuws

Foto via Twitter Jouke de Vries (@JoukedeVries)

Net als ieder jaar brengt Robert ten Brink op kerstavond gezinnen en geliefden samen voor de kerstdagen in het RTL4-programma All You Need is Love. Dit jaar was Jouke de Vries, voorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen, één van de gelukkigen. Zijn vrouw Margriet en hij konden hun kleinzoon Weston, voor het eerst sinds zijn geboorte in Los Angeles, in hun armen sluiten.

Ook zoon Hidde en zijn vrouw Erin kwamen over uit Los Angeles naar het Drentse Zuidlaren met hun zoon, die op eerste Paasdag werd geboren. In verband met het coronavirus konden opa en oma De Vries niet langskomen om de geboorte bij te wonen en te vieren.

Het hele gezin De Vries gaat, dankzij het televisieprogramma ‘de mooiste kerst ever’ tegemoet.