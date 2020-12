Alien gestolen uit Oosterstraat door man met ‘lelijke witte sportschoenen’

nieuws

Foto: Mariska Beenen / gallery Dutch Art

Mariska Beenen van gallery Dutch Art aan de Oosterstraat zit met haar handen in het haar. De alien die sinds twee maanden in de Oosterstraat voor haar galerie staat is zaterdagmiddag gestolen.

Hoi Mariska! Wat is er gebeurd?

“De diefstal vond plaats rond 16.40 uur. Van getuigen heb ik begrepen dat een man de 1.50 meter grote alien onder de arm meegenomen heeft. Het zou gaan om een man die een donkere broek droeg, een dikke zwarte jas, een shawl voor de mond had, een zwarte muts op zijn hoofd had en in bezit was van een zwarte rugzak. Het meest opmerkelijke was dat hij op van die hele lelijke witte sportschoenen liep. Althans zo werd het omschreven.”

Nu heb ik begrepen dat het om een hele oude alien gaat?

“Haha. Ja. Hoe oud het beeld precies is, dat weet ik niet. Hij komt uit China en zelf heb ik het gekocht van een meneer uit Borger. Misschien herinner je je het verhaal dat mensen op een gegeven moment Area 51 in Amerika wilden bestormen, een militaire basis van de Amerikaanse luchtmacht gelegen bij de westgrens van Lincoln County in de Nevadawoestijn. In die periode ben ik tegen het beeld aangelopen en heb ik het gekocht.”

En sindsdien staat het bij jou voor de deur van je kunstgalerie in de Oosterstraat?

“Ja, ik denk dat het beeld daar nu twee maanden staat. Het is een echte eyecatcher geworden. Het is heel populair geworden bij de kinderen uit de wijk die het prachtig vinden. Ook heeft het een rol gehad in één van de filmpjes van Gea Kramer die heel veel mensen in de stad wel kennen van Instagram. En nu is het beeld dus weg, en daar baal ik van. Ik hoop dat mensen mij kunnen helpen.”

We zoeken dus een alien. Is er ook een beschrijving van te geven?

“Hij is 1.50 meter groot en staat op een ovaal voetstuk. Dit voetstuk lijkt op asfalt maar is van plastic. De kleur is vaal grijsgroen. Door de jaren heen zijn er wat beschadigingen ontstaan. Zo is er een beschadiging te zien bij de rechter boven schouder en bij de keel.”

Heb je al aangifte gedaan bij de politie?

“Ik heb direct melding gemaakt van de diefstal bij de politie. Agenten zijn hier ook ter plaatse geweest. Vanwege de coronamaatregelen kan ik niet fysiek aangifte doen op het bureau, maar dit moet digitaal gebeuren. Ondertussen hoop ik dat degene die dit gedaan heeft wroeging krijgt. Als deze persoon dit artikel leest zou ik zeggen breng het gewoon terug, zet het terug op de plek waar het stond. Dan is alles klaar. En ondertussen roep ik mensen op om hun ogen open te houden. Mochten ze iets gezien hebben, of informatie hebben, dan kunnen ze mij contacten via mijn Instagram-account.