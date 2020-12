Afhalen adoptiekerstbomen van start: “Ik denk dat we wel 150 klanten hebben gehad”

nieuws

Foto: Suzan de Grijs

Bij Tuinindestad aan de Tarralaan konden zondag adoptiekerstbomen opgehaald worden. Volgens Frans Kerver van Tuinindestad is de dag een groot succes geworden.

“Ik denk dat we zondag wel zo’n 60 stelletjes hebben kunnen verwelkomen”, vertelt Kerver. “Sommige mensen komen alleen, anderen komen z’n tweeën en vaak gaan de kinderen ook mee. In totaal hebben we zo’n 150 mensen mogen verwelkomen.” Zondag was Tuinindestad geopend voor mensen die al klant zijn. “Ja, het gaat om mensen, gezinnen, die na de vorige Kerst hun boom hier gebracht hebben. Zij konden zondag dus hun boom ophalen zodat deze straks weer in huis gezet kan worden.”

Regen was een domper

Volgens verslaggeefster Suzan de Grijs was het een groot succes. “Ik ben heel veel enthousiaste mensen tegengekomen. Ook heb ik met een gezin gesproken die wat teleurgesteld waren. Zij kwamen tot de ontdekking dat hun boom het de afgelopen jaar niet zo goed heeft gedaan als gehoopt.” Daarnaast viel volgens De Grijs het weer wat tegen. “In de middag begon het flink te plenzen. Dat was een domper.”

“Hopelijk wordt het maandag niet te druk”

Kerver hoopt ondertussen dat het maandag ook gaat regenen. “Ja, dat klinkt een beetje gek maar dan wordt het in ieder geval niet te druk. Vanaf maandag zijn alle mensen welkom die hier nog geen boom hebben. We hebben nog wat adoptiebomen staan die opgehaald kunnen worden en straks na de Kerst weer teruggebracht kunnen worden. Nu heb ik alleen niet zo heel veel bomen meer dus daarom hoop ik dat het niet te druk wordt zodat ik niet al te veel mensen hoef teleur te stellen.”

