Afgelopen week 221 coronabesmettingen minder in Groningen

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de provincie Groningen is in de afgelopen week met 221 gedaald ten opzichte van de week ervoor. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland van het RIVM.

In de afgelopen week werden bij het RIVM 1.391 nieuwe infecties met het coronavirus gemeld in de provincie Groningen. De week ervoor waren dat er 1612. Het aantal overlijdens door COVID-19 nam wel toe, van negen naar dertien.

Nederland

Ook in Nederland als geheel daalde het aantal besmettingen. Het lagere aantal besmettingen kan volgens het RIVM het gevolg zijn van de ingestelde lockdown in Nederland, maar ook van het lagere aantal mensen dat zich in de afgelopen week liet testen. Dit percentage daalde met 14 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal blijft landelijk boven de één. Dat betekent dat elke besmette persoon meer dan één andere persoon besmet. Op 17 december waren er bijna 165.000 besmettelijke personen in Nederland.