Actie bij Groningse horeca succesvol: “Ik heb keihard een lied van Mud gedraaid”

nieuws

Foto: ingezonden

De actie bij de Groningse horeca maandagavond is succesvol geweest. Dat laat Jules Carels van café Amicitia aan de Noorderstationsstraat weten. Carels was één van de deelnemers.

Hoi Jules! Hoe is het precies gegaan?

“Om stipt 19.00 uur heb ik de buitenverlichting aangedaan, de verlichting in het café brandde en ik heb de voordeur opengezet. Ondertussen heb ik een nummer van Mud opgezet. Deze Britse band heeft in 1974 een hit gehad met het lied ‘Lonely this Christmas’, en dat vond ik eigenlijk wel heel toepasselijk. Het lied heb ik keihard afgespeeld.”

Heb je lang over dit lied na moeten denken?

“Nee. Ik weet dat andere deelnemers in de stad een lied van André Hazes hebben gedraaid. Die heeft indertijd het lied ‘Eenzame Kerst’ uitgebracht. Op zich een heel mooi lied maar ik vond het toch wat minder geschikt. Daarom heb ik gekozen voor Mud.”

De actie duurde vijf minuten. Je zegt dat deze succesvol was. Waar baseer je dat op?

“Eigenlijk op alles wat er de afgelopen dagen gebeurd is. Zondag hebben jullie als OOG Tv een artikel geplaatst over deze actie dat echt wat los heeft gemaakt. Naar aanleiding van het artikel kreeg ik telefoontjes van RTV Noord en het Dagblad van het Noorden. Maar ook klanten zochten contact. Vanavond tijdens de actie ben ik buiten gaan staan. Voor de grap had ik een kersttrui aangetrokken en een kerstmuts opgezet. Verschillende mensen kwamen voorbij gelopen en gefietst en ze riepen het een super actie te vinden. Eén van die mensen had zelfs de tranen in de ogen. Dat is toch prachtig? De mensen missen de horeca, en ik mis mijn klanten.”

Dinsdagavond staat er weer een persconferentie op het programma. De cijfers zijn de laatste dagen niet bemoedigend. Wat is je verwachting?

“Nou, ik wil allereerst mijn huurbaas een groot compliment maken. Mijn vrouw heeft contact gezocht en daarop kreeg ik vandaag te horen dat ik voor de maand december maar de helft van de huur hoef te betalen. Dat is een enorm lichtpunt en daar ben ik heel blij mee. Met de persconferentie hoop ik dat er duidelijkheid wordt geboden. Ik verwacht misschien in januari weer open te kunnen, maar ik heb ook al mensen horen zeggen dat het misschien wel maart kan worden. Dat zou een ramp zijn.”

Want je wilt eigenlijk ook aangeven dat deze maatregelen niet alleen slecht zijn voor de horeca hè?

“Klopt. Het is heel duidelijk dat wij op dit moment onze inkomsten niet hebben. Maar wat te denken van onze klanten. Er zijn heel veel mensen die eenzaam zijn. Die nu in de Kerstperiode eenzaam thuis zitten. Waar ze normaal naar het café gingen voor een praatje, een drankje en een hapje is dat nu allemaal weggevallen. Daar maak ik me oprecht zorgen over. Kijk als premier Rutte morgenavond zegt dat we tot februari niet open mogen en dat hij gemiste inkomsten gaat compenseren dan is dat helemaal prima. Maar hij moet niet gaan zeggen dat de horeca voorlopig niet open kan en dat er over een aantal weken maar weer moet worden gekeken. Daar koop ik, daar kopen mijn collega’s en daar kopen mijn klanten helemaal niets voor.”