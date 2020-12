Actie bij Groningse horeca: “Maandagavond 5 minuten de buitenlichten aan”

nieuws

De Groningse horeca gaat maandagavond actie voeren wegens de strenge coronamaatregelen waardoor men al sinds halverwege oktober de deuren gesloten moet houden. Horecabedrijven in de stad worden gevraagd zoveel mogelijk deel te nemen.

“De bedoeling is dat we maandagavond om 19.00 uur vijf minuten lang de buitenverlichting aan doen en ondertussen een toepasselijk lied draaien”, vertelt Jules Carels van café Amicitia aan de Noorderstationsstraat. “Inmiddels hebben de eerste bedrijven zich aangemeld en ik hoop dat het de komende dag nog veel groter gaat worden. Persoonlijk vind ik het een hele mooie actie. Het is een actie die in alle rust gaat gebeuren, geen commotie. Gewoon wat lampen aan, wat muziek en verder geen mensen.”

Jij bent sinds halverwege oktober gesloten. Hoe gaat het op dit moment met jou?

“Het gaat wel prima. Ik mis mijn werk vreselijk. En ik mis de klanten ook heel erg. Soms als het even teveel word dan rijd ik even naar Groningen en dan loop ik even in mijn café rond. Dan drink ik een kop koffie en dan ben ik even op de plek die ik beschouw als mijn tweede huis. De situatie blijft onwerkelijk. Maar ondertussen blijven we positief. Thuis heb ik samen met de vrouw het huis maar wat in kerstsferen gebracht. Ook de open haard brandt. Dat is toch een manier om het wat gezellig te maken in deze gekke tijd.”

Afgelopen week maakte het kabinet bekend dat er extra steun komt onder andere voor de horeca. Ook voor jou dus?

“Ik heb afgelopen week voor het eerst een bijdrage ontvangen. Die was ook erg welkom. Sinds half oktober heb ik geen winst meer gedraaid terwijl de vaste lasten en kosten wel gewoon doorgaan. Daarnaast heb ik inderdaad begrepen dat er een TVL-regeling komt, een tegemoetkoming in de vaste lasten. Dus dat zou heel mooi zijn.”

En de toekomst … hoe zie je die?

“Allereerst hopen we met de actie van maandag weer wat in de spotlights te komen. Voor de rest is het koffiedik kijken. Ik heb de stille hoop dat we misschien half januari weer open kunnen. Ergens zou dat ook terecht zijn. Kijk naar de beelden in het nieuws: volle winkelstraten en binnensteden die zelfs afgesloten moesten worden omdat het er te druk was. Dat zouden wij veiliger aan kunnen pakken als we open mogen. Ik hoop dat er komende week duidelijkheid komt van het kabinet. Als het kabinet vindt dat we nog twee maanden dicht moeten blijven dan moeten ze dat zeggen. Dat weten we waar we aan toe zijn. Ik hoop in ieder geval niet op een reactie dat we het de komende tijd aan gaan zien en dat het alle kanten op kan. Want dat biedt totaal geen perspectief.