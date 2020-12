Abbingh verliest met Oranje van Noorwegen op EK handbal

sport

Lois Abbingh in actie. Foto: Nederlands Handbalverbond.

Handbalster Lois Abbingh uit Groningen verloor vanavond met het Nederlands team het eerste duel in de hoofdronde van het EK. In Denemarken ging Oranje met 25-32 onderuit tegen Noorwegen.

Nederland verloor in de eerste ronde twee wedstrijden, maar sloot het laatste groepsduel af met een winstpartij, waardoor uitschakeling werd voorkomen.

Noorwegen wordt gezien als dé titelkandidaat, maar de Nederlandse vrouwenploeg begon uitstekend aan de wedstrijd en stond zelfs even op voorsprong. Het ging gelijk op, maar na de 3-4 voor de Noren kon Nederland het niet mee bijbenen. Op het moment dat het rustsignaal klonk was het gat al zes punten: 10-16.

In de tweede helft liepen de Scandinaviërs uit naar een voorsprong van elf punten verschil. In de slotfase bracht Oranje dat terug naar zeven punten verschil. Nederland is op dit EK tot nu toe het enige land dat meer dan 23 punten scoorde tegen Noorwegen.

Abbingh maakte in de eerste helft haar 700e doelpunt in haar interlandcarrière en dit was haar 158e wedstrijd voor Oranje.

Abbingh en haar teamgenoten zijn nog niet uitgeschakeld op dit EK. De hoofdronde bestaat uit twee poules van zes ploegen en de nummers één en twee gaan door naar de halve finale. Oranje speelt nog tegen Duitsland en Roemenië en die moeten allebei gewonnen worden. Daarna is het nog afhankelijk van de resultaten van de wedstrijden tussen andere teams in de poule van de hoofdronde.

Nederland treedt maandag om 18:15 aan tegen Duitsland.