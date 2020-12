Abbingh met Oranje door naar tweede ronde EK handbal

sport

Lois Abbingh in actie. Foto: Nederlands Handbalverbond.

Handbalster Lois Abbingh uit Groningen heeft zich met het Nederlands team geplaatst voor de volgende ronde op het EK in Denemarken. Er werd gewonnen van Hongarije met 28-24, nadat Oranje eerder twee nederlagen leed.



Eerste helft

Na een 7-7 gelijke stand in de eerste helft, kon Hongarije uitlopen naar een voorsprong van vier punten. Nederland kwam op slag van rust uiteindelijk terug tot een 13-15 ruststand.

Tweede helft

Vlak na rust bleef het verschil tussen beide landen twee punten, maar die ging naar één. Nadat Oranje de 20-20 scoorde, werd Nederland sterker en kon het na een voorsprong uitlopen naar twee punten verschil. Lois Abbingh, die de hele wedstrijd nog niet gescoord had, schoot de 26-23 in de touwen. Daarna was het Kelly Dulfer die met 27-24 en de 28-24 de wedstrijd in het slot gooide.

Nederland komt door de winst op twee punten en neemt die mee naar de hoofdronde. In die ronde worden twee poules gemaakt van zes teams en de nummers één en twee gaan door naar de halve finale.

Nederland begint de hoofdronde donderdag tegen Duitsland.