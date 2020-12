Aardbeving met kracht van 1.8 in provincie

nieuws

In de provincie Groningen is maandagochtend een aardbeving gemeten. Het gaat om een beving met een kracht van 1.8 op de schaal van Richter.

De beving werd rond 10.30 uur gemeten in Westeremden. Volgens het KNMI gaat het om een zogenaamde geïnduceerde aardbeving, een beving veroorzaakt door gaswinning.

De beving bij Westeremden en Loppersum is de zwaarste aardbeving sinds september. Toen werd er een beving van 2.0 op de schaal van Richter gemeten, ook bij Westeremden. Of er schade is ontstaan is nog onbekend.

