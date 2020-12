Aantal uitkeringen sinds eind oktober licht afgenomen

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in de maand november met 1 procent afgenomen. Na een forse toename vlak na de corona-uitbraak, is de WW nu al enige maanden achtereen aan het dalen.

In het derde kwartaal herstelde de arbeidsmarkt zich enigszins van de klap na de corona-uitbraak. Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal uitkeringen met 20 procent toe. De gemeente Groningen telde eind november 3.847 WW-uitkeringen; 38 minder dan eind oktober. Dat is 3 procent van de Groningse beroepsbevolking, en even hoog als het landelijke percentage.

In de meeste sectoren neemt het aantal WW-uitkeringen af. Zo daalt de WW in onderwijs, zorg & welzijn en zakelijke diensten. Maar vooral in de horeca stijgt de WW. Dat komt niet alleen door het einde van het hoogseizoen, maar ook door de gedeeltelijke lockdown. In de IT-sector is sprake van veel vacatures. Geschikte en gemotiveerde kandidaten vinden voor deze banen is lastig.