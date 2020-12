Aantal overnachtingen van toeristen in Groningen stijgt sterk

nieuws

Foto Andor Heij

Het aantal overnachtingen in Groningse logiesaccommodaties is in het derde kwartaal van 2020 met 33 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit cijfers die het CBS maandagochtend bekend maakte.

Met de groei van 33 procent in het aantal overnachtingen was de provincie Groningen de sterkste stijger van Nederland. In totaal werden er 729.000 overnachtingen geboekt tussen juni en oktober. Vorig jaar waren dat er 642.000 in dezelfde periode.

Waar de groei van het aantal overnachtingen in Nederland als geheel voornamelijk werd veroorzaakt door meer overnachtingen op campings, was Groningen één van de weinige provincies waar ook de hotelbranche meer gasten ontving dan in dezelfde periode van vorig jaar.