Aantal opnames van coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen blijft stijgen

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met COVID-19 in Groningse ziekenhuizen is in de afgelopen week toegenomen van 71 naar 82. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. In Noord-Nederland als geheel lagen maandagochtend 214 coronapatiënten in een ziekenhuisbed.

De stijging in Groningen is vooral te wijten aan het aantal opnames op de corona-verpleegafdelingen. Daar steeg het aantal opnames van 47 naar 59 in de afgelopen week. Het aantal opnames op de Intensive Care-afdelingen daalde licht (van 24 naar 23 opnames).

Friesland heeft maandagochtend de meeste opnames van coronapatiënten (65 op de verpleegafdelingen, 27 op IC’s). De laatste keer dat Friesland zo’n hoog aantal opnames op verpleegafdelingen was halverwege april. Op dat moment kende Groningen juist een piek in het aantal opnames op de IC’s.

In Noord-Nederland als geheel steeg het aantal opnames van 181 naar 214 in de afgelopen week. 57 van deze patiënten liggen op een IC. 53 van de opgenomen patiënten zijn afkomstig van buiten de regio. De helft van deze groep patiënten ligt op een IC.