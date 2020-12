Aantal opgenomen coronapatiënten in Groningen blijft stijgen

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten in Groningen is in de afgelopen week opgelopen van 53 naar 65 patiënten. Dat blijkt uit cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland vrijdag naar buiten bracht.



Van de 65 opgenomen patiënten zijn er 20 opgenomen op een Intensive Care. Vorige week waren dat er 17.

In Noord Nederland als geheel liep het aantal ziekenhuisopnames op van 131 naar 148 patiënten. Van hen zijn er nu 65 opgenomen op een Intensive Care.

Noord-Nederlandse ziekenhuizen verplegen op vrijdagochtend 65 mensen van buiten de regio. 26 van hen liggen op een IC.