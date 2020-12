Aantal coronabesmettingen gemeente Groningen neemt met 75 toe

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal corona-besmettingen in de gemeente Groningen is sinds vrijdagochtend met 75 toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM zaterdagmiddag bekend maakte.

Het zijn er 5 meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. Er was 1 ziekenhuisopname en er waren geen sterfgevallen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu noteerde over het afgelopen etmaal 234 nieuwe besmettingen met corona in de provincie Groningen. Een dag eerder waren het er 201.

Het RIVM registreerde in heel Nederland tot zaterdagmorgen 10.00 uur 12.282 nieuwe besmettingen, 281 meer dan in de voorgaande 24 uur. 31 mensen moesten opgenomen worden in een ziekenhuis, waarvan 11 op een IC. Er werden 290 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, 26 meer dan vrijdag. Er waren 56 doden, dat zijn er 29 minder dan vrijdag.