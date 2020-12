Aantal besmettingen in provincie Groningen steeg afgelopen week met 35 procent

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

In de provincie Groningen zijn in de afgelopen week 576 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat blijkt uit de wekelijkse update over epidemiologische situatie in Nederland van het RIVM. Vorige week waren dat er 426.

De stijging in Groningen ligt boven de gemiddelde landelijke stijging in het aantal besmettingen (27 procent). In totaal zijn nu 7951 besmettingen vastgesteld in de provincie sinds het begin van de coronapandemie in maart. In de afgelopen week overleden vier inwoners van de provincie aan COVID-19. In de week ervoor was dat er één.

Het RIVM noemt de stijging van het aantal meldingen zorgwekkend. In iedere veiligheidsregio is sprake van een stijging in het aantal positieve testuitslagen per 100.000 inwoners (nu 98.3 in de provincie Groningen). Het percentage mensen met een positieve testuitslag is gestegen naar 11,6%. In de week ervoor was dat 11,1%. Het reproductiegetal ligt nog steeds ongeveer op 1.