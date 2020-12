Aantal agenten in Stad tijdens oud & nieuw onbekend; politie verwacht ‘unieke nacht’

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hoewel de korpsleiding van de landelijke politie vrijdag aankondigde verwacht dat het aantal parate agenten tijdens de jaarwisseling verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, kan de politie Noord-Nederland nog niet zeggen of dit ook in de gemeente Groningen het geval is.

Wel liet een woordvoerder weten dat komende jaarwisseling een ‘unieke nacht’ zal worden. De operationele plannen van de politie in Noord-Nederland zijn in principe klaar, maar worden nog constant bijgewerkt.

Over specifieke dreigingen in Groningen kon de woordvoerder niks zeggen. De landelijke korpsleiding liet vrijdag weten te vrezen voor problemen door maatschappelijke onrust over de beperkende coronamaatregelen.

De driehoek van burgemeester, politie en justitie bepaalt per regio hoeveel agenten er extra nodig zijn tijdens de jaawisseling.