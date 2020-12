800 kerstkaarten uitgedeeld in woonzorgcentra

Meer dan 800 kerstkaarten werden maandag uitgedeeld bij verschillende woonzorgcentra in de stad. De kaarten werden gemaakt door kinderen in opdracht van WIJ Corpus den Hoorn.

Met de actie willen ze kwetsbare mensen tijdens corona een hart onder de riem steken. “We wilden graag iets doen om jong en oud te verbinden,” vertelt Sandra van Os van het WIJ-team. “Zo kunnen we ook iets doen voor kwetsbare mensen. Het is mooi om in deze tijd niet alleen stil te staan bij wat moeilijk is, maar ook te kijken naar wat wel kan. Daarom hebben we kerstkaarten gemaakt.”

Marjan Haan van verpleeghuis Maartenshof noemt het een geweldige actie. “Het is ontzettend leuk dat kinderen uit de wijk denken aan de ouderen en dat er ook een stukje verbinding is op afstand, zoals dat al maanden gaat. Dit is super tastbaar voor iedereen, dus ik ben helemaal blij.” Ze denkt dat bewoners verrast zullen zijn. “Ze zullen heel bewogen zijn. De tijd is pittig, dus ik denk dat dit super leuk is.” Daar is Van Os blij mee. “Het is heel dankbaar dat zo’n klein gebaar zo belangrijk kan zijn.”

Haan denkt dat de kaarten zeker nu in de lockdown belangrijk zijn. “We maken er het beste van in deze tijd, rond de feestdagen is het natuurlijk zuur dat je niet vrij bent om dingen te doen. Dat geldt voor heel Nederland. Wij proberen op een positieve manier te doen wat we kunnen doen. Dan is dit een heel mooi gebaar.”