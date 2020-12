70 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; 271 in provincie

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal corona-besmettingen in de gemeente Groningen is sinds donderdagochtend toegenomen met zeventig infecties. Dat blijkt uit cijfers het de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vrijdagmiddag bekend maakte. In de rest van de provincie werden nog eens 201 positieve tests afgenomen.

Computerproblemen

Volgens de GGD-GHOR zijn de besmettingscijfers vertekend. Door problemen met het computerprogramma HPZone waren de besmettingscijfers de afgelopen dagen een stuk hoger, omdat besmettingen die tussen zondag en dinsdag werden geregistreerd bij de cijfers van woensdag en donderdag zijn opgeteld. In totaal gaat dat om zo’n 6000 tests in heel Nederland.

De gemeente en de provincie

De 70 nieuwe besmettingen in de gemeente Groningen zijn er daarom 45 minder dan in de voorgaande vierentwintig uur. In totaal zijn nu 5376 inwoners van de gemeente besmet geraakt met het coronavirus sinds de uitbraak van de pandemie. 42 inwoners van de gemeente Groningen zijn sindsdien opgenomen geweest in een ziekenhuis. Tien mensen uit de gemeente overleden aan het virus.

In de rest van de provincie werden sinds donderdagochtend 201 nieuwe infecties vastgesteld, 24 minder dan gisteren. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld of nieuwe overlijdens geregistreerd in de gehele provincie.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen per gemeente tussen donderdag- en vrijdagochtend:

Appingedam 13 Pekela 1 Delfzijl 23 Oldambt 18 Groningen 70 Westerwolde 16 Loppersum 4 Midden-Groningen 28 Stadskanaal 28 Het Hogeland 26 Veendam 11 Westerkwartier 32 Totaal 271 Overig 1

In heel Nederland registreerde het RIVM 12.028 nieuwe besmettingen, 795 minder dan in de voorgaande vierentwintig uur. 316 mensen moest opgenomen worden in een ziekenhuis, waarvan 32 op een IC. Tussen woensdag en donderdag waren dat er 259. Sinds donderdagochtend registreerde het RIVM 85 nieuwe overlijdens door corona, gisteren waren dat er 76.