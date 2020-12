68 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; één persoon uit Stad overleden

nieuws

In de gemeente Groningen zijn sinds donderdagochtend 68 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het RIVM maakte deze cijfers vrijdagmiddag bekend. In de provincie als geheel werden 218 nieuwe besmettingen gevonden.

In de afgelopen vierentwintig uur werden 8 meer besmettingen vastgesteld in de gemeente Groningen dan tussen woensdag- en donderdagochtend.

In de Ommelanden werden de meeste besmettingen gevonden bij inwoners van de gemeente Westerwolde (26). Het aantal besmettingen in de provincie Groningen als geheel liep op met 218 besmettingen, 22 meer dan gisteren. Twee inwoners van de provincie overleden aan het virus, één persoon uit de gemeente Groningen en één uit de gemeente Veendam.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal besmettingen tussen donderdag- en donderdagochtend, per gemeente:

Appingedam 9 Pekela 8 Delfzijl 8 Oldambt 15 Groningen 68 Westerwolde 26 Loppersum 7 Midden-Groningen 18 Stadskanaal 22 Hogeland 8 Veendam 7 Westerkwartier 22 Totaal 218

In Nederland als geheel stelde het RIVM 8894 nieuwe besmettingen vast, 120 meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. 229 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis vanwege COVID-19, dat zijn er 5 meer dan tussen woensdag- en donderdagochtend. 65 mensen werden geregistreerd als overleden aan de ziekte. Donderdag waren dat er 64.