60 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 196 in provincie

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

In de gemeente Groningen zijn sinds woensdagochtend 60 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het RIVM maakte deze cijfers donderdagmiddag bekend. In de provincie als geheel werden 196 nieuwe besmettingen gevonden.

In de afgelopen vierentwintig uur werden 33 meer besmettingen vastgesteld dan tussen dinsdag- en woensdagochtend.

In de Ommelanden werden de meeste besmettingen gevonden bij inwoners van de gemeente Stadskanaal (25). Het aantal besmettingen in de provincie Groningen als geheel liep op met 196 besmettingen, 93 meer dan gisteren. Een inwoner van de gemeente Stadskanaal overleed aan het virus. In deze gemeente werd ook een ziekenhuisopname geregistreerd.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal besmettingen tussen woensdag- en donderdagochtend, per gemeente:

Appingedam 10 Pekela 3 Delfzijl 18 Oldambt 20 Groningen 60 Westerwolde 13 Loppersum 5 Midden-Groningen 15 Stadskanaal 25 Het Hogeland 11 Veendam 7 Westerkwartier 8 Totaal 195 Overig 1

In Nederland als geheel stelde het RIVM 8793 nieuwe besmettingen vast, 2210 meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. 224 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis vanwege COVID-19, dat zijn er 6 minder dan tussen dinsdag- en woensdagochtend. 64 mensen werden geregistreerd als overleden aan de ziekte. Woensdag waren dat er 66.