57 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 227 in provincie

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal besmettingen met het coronavirus is sinds afgelopen zondag met 57 toegenomen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM, die maandagmiddag naar buiten werden gebracht. In de provincie vond de GGD nog eens 180 besmettingen.

De 57 besmettingen in de gemeente Groningen zijn er 24 meer dan in het voorgaande etmaal.

In de Ommelanden werden de meeste besmettingen aangetroffen in de gemeente Stadskanaal (28). In de provincie als geheel vond de GGD 84 meer besmettingen dan er tussen zaterdag- en zondagochtend werden gevonden. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens door COVID-19 gemeld.

Appingedam 13 Pekela 3 Delfzijl 23 Oldambt 12 Groningen 57 Westerwolde 14 Loppersum 5 Midden-Groningen 14 Stadskanaal 28 Hogeland 19 Veendam 22 Westerkwartier 17 Totaal 227

Landelijk maakt het RIVM melding van 7134 nieuwe besmettingen, 333 meer dan gisteren. 174 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, 7 meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. 19 mensen werden gemeld als overleden door corona, zondag waren dat er 25.