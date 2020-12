25 Groningse essen kunnen alsnog blijven staan

nieuws

Vijfentwintig essen die op de nominatie stonden om gekapt te worden kunnen alsnog blijven staan. Dat meldt de gemeente Groningen.

Sinds enkele jaren worden essen in Groningen en de rest van ons land bedreigd door essentaksterfte. Dat is een agressieve schimmelziekte die zich snel verspreidt. De es sterft langzaam af en de takken kunnen spontaan naar beneden vallen. Van de ruim 17 duizend essen in Groningen bleken er 6700 ziek.

Vorig jaar is het essenbestand opnieuw nagekeken op schimmelziekte. Het advies was toen om 45 essen te kappen en 1500 bomen te snoeien. Uit een hercontrole tijdens het voorjaar bleek dat 25 van de 45 essen kunnen blijven staan, dan wel gesnoeid moeten worden. Verder wordt voor elke gekapte boom een nieuwe geplaatst.