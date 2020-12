21-jarige Stadjer opgepakt in Eefde (GD) na vondst hennepkwekerij

nieuws

De politie heeft maandag een 21-jarige man uit Groningen aangehouden in het Gelderse Eefde, nadat agenten 150 hennepplanten aantroffen in de woning waar hij op dat moment verbleef. Dat liet de politie dinsdagmiddag weten aan De Stentor.

Naast het bezit van de hennepplanten wordt de man ook verdacht van het illegaal aftappen van stroom. Dat heeft ervoor gezorgd dat de politie de situatie in de woning omschrijft als ‘zorgelijk en uiterst gevaarlijk’.

De planten en goederen zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd.