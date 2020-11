Zwembaden willen deuren weer openen

nieuws

De zwembaden moeten zo snel mogelijk weer open. De zwembadbranche heeft samen met sportkoepel NOC*NSF een brief gestuurd aan minister Tamara van Ark (VVD) van Medische Zorg en Sport.

Het kabinet kondigde afgelopen week aanvullende coronamaatregelen af nadat het aantal besmettingen de afgelopen weken fors toe was genomen. Door deze maatregelen zijn zwembaden sinds afgelopen woensdagavond voor in ieder geval een periode van twee weken gesloten. In de brief aan de minister staat dat de branche niet begrijpt waarom zwemmen anders beoordeeld wordt dan andere vormen van sport en bewegen. “Het besluit leidt tot veel vragen vanuit onze achterban en is in onze ogen niet logisch”, staat in de brief.

De zwembadbranche en NOC*NSF zijn niet de enige partijen die aan de bel trekken. Ook de Nederlandse Stichting Water- en Zwemveiligheid, NSWZ, doet dat. Zij stuurden zondag een brandbrief aan alle Kamerleden. In de brief stellen ze dat aanvankelijk zwemlessen voor kinderen tot 12 jaar toegestaan waren maar dat dit naderhand ineens toch verboden bleek te zijn. “Wij vragen aandacht om zwemles als onderwijs te beschouwen en het als zodanig te behandelen. Alleen op deze manier kunnen de zwemlessen zo snel mogelijk weer hervat worden en de achterstand zo klein mogelijk gehouden worden”, aldus de NSWZ.