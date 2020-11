Zwarte rook uit dak van woning laat brandweer uitrukken naar Oppenheimstraat

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groninger brandweer moest donderdag aan het einde van de middag in actie komen voor een mogelijke woningbrand aan de Oppenheimstraat. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 17.15 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Een voorbijgangster of buurtbewoonster zag zwarte rook uit het dak komen”, vertelt brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd. “Ze vertrouwde het niet en heeft daarom het alarmnummer gebeld. Wij zijn na aankomst direct een onderzoek begonnen. De bewoners bleken een open haard te hebben branden. Zij hadden zelf geen last van rookontwikkeling. Echter omdat de rook uit de schoorsteen zwart is hebben we voor de zekerheid een controle gedaan.”

Volgens Oosterheerd is bij deze controle het schoorsteenkanaal onderworpen aan een inspectie. “Ze hebben het kanaal geveegd, en daarna is men weer teruggekeerd naar de kazerne.” In de woning is geen schade ontstaan.