Zonnig weekend zorgt ook in De Onlanden voor grote drukte

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het zonnige najaarsweekend heeft ook in natuurgebied De Onlanden gezorgd voor grote drukte. Dat zegt boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten.

Hoi Bart! Hoe druk was het de afgelopen dagen?

“Ja, het was echt ongelofelijk. We proberen alles zo goed mogelijk te monitoren en daaruit blijkt nu dat we te maken hebben met een verdriedubbeling van het aantal bezoekers dat we normaal hebben. Dus op zich is dat geweldig nieuws. In de media zag je verschillende berichten voorbij komen dat het op sommige plekken te druk was. Dat was hier niet zo. Wij hebben de mazzel dat we hier in Groningen meer ruimte hebben en minder mensen.”

Al deze mensen … heeft dat ook geleid tot problemen?

“Nee. Wij hebben geen enkele buitensporigheid geconstateerd. Bezoekers hielden zich keurig aan de afstandsregels. En ook stonden er niet teveel mensen bij elkaar. Daarnaast werden ook onze eigen regels goed opgevolgd. Wij vragen bijvoorbeeld aan de bezoekers om op de paden te blijven en om geen gekke dingen te doen. Het is gewoon allemaal heel goed gegaan.”

Afgelopen voorjaar sprak ik je ook over grote drukte in de natuurgebieden. Nu is daar dus opnieuw sprake van. Het lijkt me een teken aan de wand …

“Ja. Als je naar dit jaar kijkt dan kun je concluderen dat er van alles aan de hand is. Dan heb ik het bijvoorbeeld over corona, over het klimaat en over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Er speelt heel veel. We hebben behoefte aan bezinning en klaarblijkelijk vinden we die in de natuur. Wat er dit jaar gebeurd is voor mij het levend bewijs dat we de natuur heel hard nodig hebben. Ik denk dat het goed is dat we gaan werken aan het inrichten van meer natuurgebieden waar enerzijds de natuur zich kan ontwikkelen en anderzijds de mensen kunnen recreëren.”