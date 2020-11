“Zondag een harde wind met in de middag flink wat regen”

nieuws

Het gaat zondag een onstuimige dag worden met een harde wind en in de middag flink wat regen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Vrijdagochtend laat eerst de zon zich zo nu en dan zien maar later op de dag neemt de bewolking toe”, vertelt Kamphuis. “In de middag is er kans op een spatje regen. Het wordt zo’n 12 graden. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar zaterdag zijn er opklaringen en koelt het af naar 5 graden.”

“Zaterdag is het bewolkt en blijft het bij 12 graden droog. Zondag staat er flink wat wind uit zuidelijke richting. Met 15 of 16 graden wordt het dan erg zacht. In de middag gaat het flink regenen.”