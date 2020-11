Zo ziet de eerste XL-coronatestlocatie van Nederland er van binnen uit (foto’s)

In MartiniPlaza in de Stad is maandagmiddag de eerste XL-coronatestlocatie van Nederland in gebruik genomen. In de acht teststraten kunnen 120 mensen per uur getest worden op het coronavirus.

Van de acht teststraten zijn er vijf voor auto’s. De andere drie zijn bedoeld voor fietsers en voetgangers. De GGD krijgt de komende weken hulp van medewerkers van Defensie.

Foto: Jelmer Wijnstra

In de eerste week verwacht de GGD de totale testcapaciteit niet te hoeven benutten. Jos Rietveld van de GGD verwacht dan ook dat de testlocatie dan ook voornamelijk overdag geopend zal zijn deze week.

Via de telefoonlijn van de GGD (0800-1202) of online via coronatest.nl kunnen mensen tussen 07.00 en 23.00 uur een testafspraak maken in de teststraat. Hoewel de GGD op dit moment ruim voldoende testcapaciteit heeft, zeker met de extra grote testlocatie, blijft het devies om alleen een test aan te vragen als er klachten zijn die horen bij het coronavirus.

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)