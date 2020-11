Zes tips over gewapende woningoverval Papengang: “Er worden namen genoemd”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft dinsdagavond zes tips ontvangen na de uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht waarin er aandacht werd besteed aan de woningoverval in de Papengang afgelopen zomer.

In het programma werden camerabeelden getoond van drie gewapende overvallers. Zij bedreigden in de avond van vrijdag 19 juni twee jongens in een woning aan de Papengang. Daarbij werd er gebruik gemaakt van messen en een knuppel. Eén van de slachtoffers raakte lichtgewond. De overvallers werden eerder in de avond gefilmd door een bewakingscamera in de Oosterstraat. Op de beelden is ook een vierde verdachte te zien. Deze verdachte stond mogelijk op de uitkijk voor de drie overvallers.

De politie laat weten dat in de tips die binnengekomen zijn namen genoemd worden. Men gaat verder met het onderzoek. Mensen die informatie hebben over deze zaak, en zich nog niet gemeld hebben bij de politie, kunnen terecht bij de Opsporingstiplijn op telefoonnummer 0800 6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.

