“Zaterdag wordt een grijze dag, maar op zondag wat zon”

Het weekend gaat twee gezichten krijgen. Zaterdag zal grijs verlopen waarbij regen niet uit te sluiten is, op zondag is er wat ruimte voor de zon. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdagochtend is er een toenemende kans op een paar buien met een kleine kans op hagel”, vertelt Kamphuis. “In de middag wordt het droger en laat de zon zich zo nu en dan even zien. Bij een vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 5, wordt het ongeveer 9 graden. In de nacht naar vrijdag wordt het rustig en is het helder. De minimumtemperatuur komt uit op zo’n 3 graden waarbij er kans is op een graad grondvorst.”

“Vrijdag is het wisselend bewolkt met vooral in de ochtend kans op een buitje. Bij een matige westenwind, windkracht 3 tot 4, wordt het dan 8 graden. Het weekend verloopt op zaterdag grijs waarbij er een drup regen kan vallen. Zondag schijnt de zon af en toe toe en blijft het droog. Op beide dagen wordt het 10 of 11 graden.”