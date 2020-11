Zak met Sinterklaascadeaus naar De Zeecontainer gebracht: “Echt hartverwarmend”

nieuws

Kledingbank De Zeecontainer aan de Ulgersmaweg heeft zaterdagochtend een eerste tas met Sinterklaascadeaus in ontvangst mogen nemen. Natascha Snoek van de kledingbank voor minima reageert verheugd.

Hoi Natascha! Wat gebeurde er precies?

“We werden vanochtend verrast met een zak vol Sinterklaascadeaus die we uit kunnen delen aan gezinnen die het niet zo breed hebben zodat zij toch een mooi Sinterklaasfeest kunnen vieren. De eerste zak werd ingeleverd door Alfons. Hij heeft gisteren cadeautjes gekocht, heeft ze ingepakt en vervolgens naar ons gebracht. Echt super en hartverwarmend. We zijn er heel erg blij mee.”

Het inzamelen van cadeautjes voor mensen die het niet zo breed hebben is onderdeel van een grotere actie he?

“Klopt. Het is een initiatief van Yspeert Advocaten. Zij zijn de actie ‘Help Sinterklaas met 1.000 cadeaus’ begonnen. Ondernemers en particulieren worden opgeroepen om cadeautjes in te zamelen voor gezinnen waar het vieren van Sinterklaas niet vanzelfsprekend is. In het project wordt samengewerkt met Omarm Groningen waarbij er cadeaus worden ingezameld voor de Voedselbank Groningen, Quiet Groningen en dus voor ons.”

Dus als ik hier als particulier of ondernemer aan deel wil nemen dan kan ik cadeaus bij jullie langsbrengen?

“Ja. Je kunt ze bij ons langsbrengen, maar je kunt ze ook langsbrengen bij de Voedselbank of Quiet of bij de locatie van Yspeert. Het is wel handig om er dan bij te vermelden voor welke leeftijdscategorie het cadeau bedoeld is en of het voor een jongen of een meisje is.”

De openingstijden van De Zeecontainer zijn op deze website te vinden.