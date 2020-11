“Woensdag en donderdag gure buien met kans op hagel”

nieuws

De komende dagen wordt het langzaam kouder. Woensdag en donderdag is er tijdens buien kans op hagel. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdagochtend hebben we te maken met wegtrekkende lichte regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag is het bewolkt maar wel overwegend droog. Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 4, wordt het 13 graden. De nacht naar woensdag verloopt zacht waarbij de minimumtemperatuur op 9 graden komt te liggen.”

“Woensdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog en met 14 graden is het opnieuw erg zacht. In de nacht naar donderdag is er kans op een aantal gure buien waarbij er kans is op hagel. Dat weerbeeld zien we ook donderdagochtend waarbij er dan ook een paar gure buien kunnen vallen met kans op hagel en windstoten. In de middag is het meest droog en schijnt de zon geregeld. De wind draait gedurende de dag naar het noordwesten en neemt toe naar vrij krachtig, windkracht 5. Met 9 graden overdag is het gelijk een stuk minder zacht.”