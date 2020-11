Woede en verbijstering bij brancheverenigingen over toeristenbelastingplan GroenLinks

nieuws

Foto: www.vandervalkhotelgroningen.nl Hotelkamer Van der Valk hotel

De Groningse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en het Hoteloverleg Groningen uitten dinsdagmiddag hun verbijstering over de motie van de gemeenteraadsfractie van GroenLinks.

“Terwijl echt de hele wereld zeker in deze Corona-crisis het belang snapt van de horeca, wat al helemaal geldt voor een studentenstad als Groningen, kijkt deze partij gewoon de andere kant op”, stelt Irene van de Velde, voorzitter van KHN Groningen. “De sector krijgt de ene na de andere belastingverhoging om de oren van de partij.”

De motivatie van GroenLinks voor de motie, die ervoor moet zorgen dat toeristenaccommodaties met lage prijzen ook lage percentages toeristenbelasting gaan betalen, is volgens de horecavertegenwoordigers onzin. “Het idiote is dat GroenLinks dit voor goedkope logiesvormen doet uit oogpunt van hun prijsconcurrentie maar bij de duurdere logiesvormen kijken ze gewoon de andere kant op. Dat is kortzichtig willen meegaan met een kleine groep die zogenaamd laaggeprijsd is”, aldus Van der Velde. “En als wij ze vertellen hoe het zit, gaan gewoon de vingers in de oren.”

Ook Egbert Brinks, voorzitter van het Hoteloverleg Groningen, snapt niks van de plannen. Brinks voorziet onwerkbare en dure systemen voor de hotels om verschillende belastingtarieven te kunnen verwerken: “Maar het deert ze niet. Niemand heeft contact opgenomen, het interesseert ze gewoon niet wat we ervan vinden, hoe goed de argumenten ook zijn. Helaas zijn ze horende doof”, concludeert Brinks.